МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе — у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (-3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляет 1191,8 доллара (+0,2%). Минутами ранее цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1189,7 доллара за тысячу кубометров.

Цены перешли в плюс и ускорили рост после сообщения о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.