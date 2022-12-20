МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в США во вторник растут, компенсировав часть понесенных накануне потерь. При этом улучшение погодных условий для посевов в Аргентине и Бразилии ограничивает пространство для роста котировок, пишет Reuters.

Котировки пшеницы снижаются третью сессию подряд.

По словам одного из аналитиков, прогнозы погоды "позволяют надеяться на дальнейшее улучшение ситуации с осадками в Аргентине, но дальнейшее усиление дождей является обязательным условием для изменения тренда".

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT на момент написания статьи прибавили 0,3% и торговались по 14,65 1/4 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 0,1%, до 6,48 1/4 доллара за бушель, а пшеница потеряла 0,1%, до 7,47 1/2 доллара.

Прошедшие в выходные осадки в районах выращивания кукурузы и сои в Аргентине улучшили перспективы урожая. Погодные условия в Бразилии также, вероятно, останутся благоприятными для посевов.

Опасения относительно замедления мировой экономики при этом ограничивают пространство для роста цен на зерновые и сою.