МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA решила прекратить процесс продажи своего подразделения удобрений Araucaria Nitrogenados, сообщила компания в понедельник вечером, передает Reuters.

Решение было принято по требованию переходной команды избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, которая собирается скорректировать план продажи активов на ближайшие годы.

Лула, который 1 января сменит на президентском посту Жаира Болсонару, критиковал продажу активов Petrobras в сегменте минеральных удобрений в преддверии выборов, прошедших в этом году. Он также заявлял, что будет стремиться сделать Бразилию независимой от импорта удобрений.

В настоящее южноамериканская сельскохозяйственная держава в значительной степени зависит от импортных удобрений, закупая до 85% требуемого сырья в зарубежных странах. После начала конфликта на Украине в Бразилии возродился интерес к локальным проектам в данной сфере.

Araucaria Nitrogenados владеет заводом в южном штате Парана мощностью 1975 тонн карбамида и 1303 тонны аммиака в день. По данным компании, в настоящее время этот завод простаивает.

Нефтяной гигант заявил, что "изучит" возможности для дальнейших действий в отношении Araucaria, не уточнив детали.