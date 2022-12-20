МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,50%, следует из данных Московской биржи. Orlen не будет продлевать контракт на поставки нефти с "Роснефтью"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,50%, до 2119,37 пункта, долларовый РТС упал на 2,43%, до 967,24 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,3 рубля до 69,02 рубля.