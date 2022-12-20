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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221220/839244698.html
Российский рынок акций немного снизился в основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,50%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,50%, до 2119,37 пункта,... ПРАЙМ, 20.12.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,50%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,50%, до 2119,37 пункта, долларовый РТС упал на 2,43%, до 967,24 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,3 рубля до 69,02 рубля.