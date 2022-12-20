МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером дорожает почти на 2%, инвесторы опасаются начала глобальной рецессии на фоне агрессивной политики мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 18.57 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,15 доллара, или на 1,51%, — до 1 824,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,54% — до 24,253 доллара за унцию.

Ранее на 50 базисных пунктов ключевую ставку повысила Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и подогревает опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии. Как следствие, спрос на "безопасные" активы, к которым относится золото, растет.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,74%, до 103,95 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

"В то время как ослабление доллара, безусловно, помогает, рост цены на золото происходит одновременно с ростом доходности облигаций, что говорит о том, что инвесторы все более мрачно смотрят на экономические перспективы, опасаясь, что ФРС и другие центральные банки слишком сильно ужесточают политику", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.