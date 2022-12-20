МОСКВЫ, 20 дек — ПРАЙМ. Ведущие индексы США во вторник утром повышаются при поддержке нефтегазового и финансового секторов, сообщает Reuters. Банк Японии удивил международных инвесторов, скорректировав свою денежно-кредитную политику в сторону потенциально более сильного повышения долгосрочных процентных ставок.

Основные фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение четвертую сессию подряд. Инвесторы избегали более рисковых инструментов, опасаясь, что повышение процентных ставок ФРС США подтолкнет американскую экономику к рецессии.

Банк Японии решил позволить доходности 10-летних гособлигаций отклоняться на 50 базисных пунктов в любую сторону от своего целевого показателя в 0%, в то время как ранее эта величина составляла только 25 базисных пунктов. Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит этот диапазон колебаний без изменений.

Секторы нефтегазовых компаний и производителей материалов сегодня возглавили прирост в индексе S&P 500, добавив 1,6% и 0,8% соответственно. Цены на сырую нефть и металлы повышаются на фоне ослабления доллара.

Финансовый сектор вырос на 0,9%, так как банки выигрывают от повышения доходности гособлигаций.

"До этого они не повышали ориентирную кредитную ставку, поэтому теперь центробанки, судя по всему, говорят на одном языке и скоординировано повышают процентные ставки в попытке побороть инфляцию, — указала Ким Форрест, инвестиционный директор Bokeh Capital Partners. — Мы медленно завершаем анализ заявлений ФРС в пользу жесткой политики. ФРС успешно замедляет экономику, поэтому оценки прибыли компаний (на 4-й квартал), вероятно, будут снижены. Насколько — это уже другой вопрос".

Участники денежного рынка теперь в 61% оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС в феврале на 25 базисных пунктов до 4,50%-4,75%. Пиковая ставка ожидается на уровне 4,9% к маю 2023 года.

После неожиданного решения Банка Японии доходность ключевой 10-летней гособлигации США повысилась до 3-недельного максимума в 3,68%.

Между тем макроданные показали, что число закладок новых домов в США в ноябре снизилось до минимума за 2,5 года, а количество разрешений на будущее строительство также снизилось. Рост ипотечных ставок продолжил давить на активность на жилищном рынке.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average вырос на 121,38 пункта, или 0,37%, до 32 878,92 пункта, S&P 500 поднялся на 13,09 пункта, или 0,34%, до 3830,75 пункта, а Nasdaq Composite — на 34,91 пункта, или 0,33%, до 10 580,94 пункта.

Акции Tesla Inc подешевели на 2,6%. Как минимум три брокера снизили их целевую стоимость до 177-285 долларов из-за растущих опасений насчет слабого спроса и рисков, связанных с работой Илона Маска в Twitter.

Бумаги Wells Fargo & Co опустились на 0,7%. Банк согласился выплатить 3,7 млрд долларов, чтобы урегулировать обвинения регулятора по защите прав потребителей США по поводу массовых нарушений при выдаче кредитов на покупку автомобилей, ипотечных кредитов, а также при открытии депозитных счетов.

Объемы торгов на этой неделе, как ожидается, снизятся перед Рождеством и Новым годом.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,54 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,58 к 1.

В составе S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 12 новых минимумов, а у Nasdaq — 31 новый максимум и 228 новых минимумов.