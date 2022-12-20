МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник снизились под давлением акций технологических и промышленных компаний, чувствительных к динамике процентных ставок, сообщило агентство Reuters. Банк Японии сегодня удивил инвесторов по всему миру неожиданным изменением политики в сторону потенциально более сильного повышения долгосрочных процентных ставок.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,4%.

Банк Японии решил позволить доходности 10-летних гособлигаций отклоняться на 50 базисных пунктов в любую сторону от своего целевого показателя в 0%, в то время как ранее эта величина составляла только 25 базисных пунктов. Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит этот диапазон колебаний без изменений.

Немецкий DAX потерял 0,4%, а доходность 10-летних немецких гособлигаций подскочила до максимума более чем за месяц. Макроданные сегодня показали, что рост цен производителей в Германии в ноябре замедлился второй месяц подряд, что, однако, не успокоило инвесторов.

Предпраздничное настроение ухудшилось из-за перспектив более длительного сохранения процентных ставок на высоких уровнях. Надежды на ралли в конце года улетучиваются.

Технологический сектор в Европе упал на 1,2%, а промышленный — на 0,8%.

Сектор недвижимости снизился на 2,2% до минимума более чем за шесть недель.

Банковский сектор в STOXX 600 вырос на 2,5%, ограничив потери. Он обычно выигрывает от роста доходности бондов.

Акции производителей люксовых товаров, зависимых от китайского рынка, снизились из-за опасений насчет роста числа заболевших коронавирусом. Бумаги LVMH подешевели на 0,6%, акции Kering — на 3,8%.

Бумаги Orange опустились на 1%. Французская телекоммуникационная группа сообщила, что заместитель ее гендиректора и главный финансист покидает компанию.

Из позитивных новостей можно отметить, что потребительское доверие в еврозоне в декабре выросло на 1,7 пункта по сравнению с ноябрем, как показали данные Еврокомиссии.

Британский индекс FTSE 100, тем временем, вырос при поддержке нефтяного и горнодобывающего секторов.

FTSE 100 поднялся на 0,1%, еще больше отдалившись от месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Секторы энергетики и промышленных металлов в Великобритании добавили 0,7% и 1,1% соответственно. Ослабление доллара подстегнуло цены на сырье.

При этом индекс FTSE 250 опустился на 0,6% до шестинедельного минимума.