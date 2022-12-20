МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД входит в группу Московской биржи) получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора — министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД, следует из сообщения пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга. Эксперт спрогнозировал, на сколько ослабнет рубль в 2023 году

"НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже после консультации с юридическим консультантом группы", — сообщила пресс-служба НРД.

Согласно тексту лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.