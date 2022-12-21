МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: доллар торгуется в районе 69,60 рубля, юань — в районе 9,95 рубля, европейская валюта – около 74,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль по инерции продолжил падать, хотя и замедлил темпы ослабления

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 72,5 копейки, до 69,60 рубля, юаня — на 5,7 копейки, до 9,947 рубля, евро — поднимается на 68 копеек, до 74,18 рубля.