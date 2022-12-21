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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221221/839246696.html
Рубль снижается к доллару, юаню и евро
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Курс рубля снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: доллар торгуется в районе 69,60 рубля, юань — в районе 9,95 рубля, европейская валюта – около 74,20 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 21.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: доллар торгуется в районе 69,60 рубля, юань — в районе 9,95 рубля, европейская валюта – около 74,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 72,5 копейки, до 69,60 рубля, юаня — на 5,7 копейки, до 9,947 рубля, евро — поднимается на 68 копеек, до 74,18 рубля.