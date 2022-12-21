МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду утром поднимается, рынки в том числе ожидают публикации в четверг окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

По состоянию на 7.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,0610 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене растёт до 132,19 иены со 131,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 104,11 пункта.

В четверг станет известна третья, окончательная оценка динамики ВВП страны за третий квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Доллар в том числе несколько восстанавливается к иене после падения на 3,8% во вторник, или до 131,7 иены со 136,9 иены днем ранее. Такая динамика последовала после объявления центробанка Японии, который расширил диапазон колебаний для кривой доходности десятилетних гособлигаций.