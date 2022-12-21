МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду сокращается, в то время как инвесторы по-прежнему не уверены в перспективах спроса в ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,38%, до 3,7935 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 8 354,5 доллара, алюминия — на 0,49%, до 2 372,5 доллара, цинка — на 2,34%, до 3 082,5 доллара.

Ситуация с ковидом в Китае остается неопределенной. Рынки опасаются, что продолжительная политика жестких карантинных ограничений может отразиться на экономических перспективах страны, инвесторы не исключают и рецессии.

Китай при этом — крупнейший потребитель меди, поэтому такие ожидания отражаются на прогнозах спроса на промышленный металл.