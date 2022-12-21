МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на цветные металлы в среду демонстрировали неоднозначную динамику, так как ослабление доллара США и ограниченное предложение обеспечивали некоторую поддержку котировкам, но стремительное распространение Covid-19 в Китае усиливает опасения относительно перспектив спроса. Доллар укрепляется в ожидании данных о ВВП США

Около 05.04 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 8354 доллара за тонну.

Алюминий на LME прибавил 0,7%, до 2389 долларов за тонну, цинк ослабел на 0,8%, до 3058,50 доллара. Свинец упал на 0,4%, до 2172 долларов, олово же выросло в цене на 0,2%, до 23 965 долларов.

Индекс доллара повысился, а японская иена снизилась, тогда как трейдеры анализировали неожиданное изменение политики Банка Японии, вследствие которого иена достигла 4-месячного пика в ходе предыдущей сессии.

Укрепление доллара делает номинированные в американской валюте сырьевые товары менее привлекательными для держателей иных валют.

Китайский юань ослабевал против доллара, так как настроения на рынке оставались негативными на фоне беспокойства, порожденного всплеском заражений коронавирусной инфекцией в Китае.

Поддержку котировкам оказывали низкие запасы металлов, в том числе меди, алюминия и цинка на мировом рынке, а также сообщения о возможном сокращении производства.

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду заявил о запрете экспорта бокситов с июня 2023 года.

Согласно сообщениям Bloomberg, компания "Норникель", крупнейший производитель рафинированного никеля, не исключает снижения производства на 10% в следующем году.

Власти Панамы же приостановили работы на главном медном руднике из-за разногласий с канадской горнодобывающей и металлургической компанией First Quantum Minerals по финансовым вопросам.