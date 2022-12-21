Динамика цен на цветные металлы неоднозначна на ослаблении доллара и опасениях по COVID
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на цветные металлы в среду демонстрировали неоднозначную динамику, так как ослабление доллара США и ограниченное предложение обеспечивали некоторую поддержку котировкам, но стремительное распространение Covid-19 в Китае усиливает опасения относительно перспектив спроса.
Около 05.04 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 8354 доллара за тонну.
Алюминий на LME прибавил 0,7%, до 2389 долларов за тонну, цинк ослабел на 0,8%, до 3058,50 доллара. Свинец упал на 0,4%, до 2172 долларов, олово же выросло в цене на 0,2%, до 23 965 долларов.
Индекс доллара повысился, а японская иена снизилась, тогда как трейдеры анализировали неожиданное изменение политики Банка Японии, вследствие которого иена достигла 4-месячного пика в ходе предыдущей сессии.
Укрепление доллара делает номинированные в американской валюте сырьевые товары менее привлекательными для держателей иных валют.
Китайский юань ослабевал против доллара, так как настроения на рынке оставались негативными на фоне беспокойства, порожденного всплеском заражений коронавирусной инфекцией в Китае.
Поддержку котировкам оказывали низкие запасы металлов, в том числе меди, алюминия и цинка на мировом рынке, а также сообщения о возможном сокращении производства.
Президент Индонезии Джоко Видодо в среду заявил о запрете экспорта бокситов с июня 2023 года.
Согласно сообщениям Bloomberg, компания "Норникель", крупнейший производитель рафинированного никеля, не исключает снижения производства на 10% в следующем году.
Власти Панамы же приостановили работы на главном медном руднике из-за разногласий с канадской горнодобывающей и металлургической компанией First Quantum Minerals по финансовым вопросам.
https://1prime.ru/Financial_market/20221221/839248266.html