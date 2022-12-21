МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Во вторник, после выхода данных, показавших рекордный уровень заимствований госсектора Великобритании и подтвердивших неблагоприятные перспективы экономики, фунт снизился против доллара США и евро, передает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,3%, по 1,21515. Против евро фунт снизился на 0,4%.

Согласно вышедшим в среду данным, в ноябре заимствования госсектора Великобритании выросли до максимально высокого уровня с начала ведения такой статистики, что стало отражением субсидирования повышенных тарифов на электроэнергию и отопление.

Заимствования сокращались, когда британская экономика "восстановилась после локдаунов, когда росла активность и налоговые поступления, а теперь динамика, похоже, развернулась", сказал главный экономист Equiti Capital Стюарт Коул.

"Перспективы неблестящие, поэтому некоторое ослабление фунта объяснимо", — добавил он.

Тем не менее с сентября фунт поднялся против доллара США на 9% и готовится завершить квартал самым сильным ростом с 2009 года. В то же время индекс доллара, видимо, понесет самые существенные квартальные потери почти за 12 лет.

Трейдеры ожидали, что ФРС скоро остановит процесс повышения процентных ставок в условиях существенного замедления инфляции, и эти ожидания спровоцировали ослабление доллара против других основных валют.

В среду индекс доллара перешел на негативную территорию после роста на 0,2%. Во вторник, когда Банк Японии немного скорректировал денежно-кредитную политику, индекс опустился на 0,6%. Тогда же пара доллар/иена упала до минимума за четыре месяца, а в среду она немного восстановилась.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году фунт будет находиться под давлением затрат на субсидирование оплаты энергии и растущих заимствований госсектора.