МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Японская иена снизилась в ходе волатильной сессии в среду, утратив некоторую часть позиций, завоеванных днем ранее после неожиданного изменения политики Банка Японии, когда иена выросла на 4% против доллара США, сообщило агентство Reuters.

Банка Японии внес изменения в механизм контроля кривой доходности гособлигаций с тем, чтобы доходность долговых бумаг могла колебаться в более широком диапазоне. При этом общие параметры денежно-кредитной политики японского центрального банка остались неизменными. Теперь доходность 10-летних гособлигаций Японии сможет отклоняться на 50 базисных пунктов от целевого уровня 0,0%, тогда как ранее допускались колебания лишь на 25 базисных пунктов.

Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,2%. На предыдущей сессии пара упала на 3,8%, показав самое значительное дневное падение за 24 года.

"Я думаю, что вчерашний рост был оправданным, но, возможно, немного чрезмерным, поэтому небольшой откат вполне естественен сегодня," — сказал Джон Дойл, вице-президент торгового отдела в Monex USA.

Учитывая масштаб изменения курса доллара к иене, следует ожидать волатильности, добавил он.

Аналитики объясняют некоторое снижение иены падением объема ликвидности перед праздничными днями.

"Рост иены был чрезмерным. Многие инвесторы были очень активны, кроме того наблюдалась низкая ликвидность в праздничный сезон, и многие не хотят вовлекаться в торговлю прямо сейчас", — отметил Марк Чэндлер, главный рыночный аналитик Bannockburn Forex в Нью-Йорке.

"Я полагаю, что доллар достиг пика. Я не думаю, что мы увидим рост к 150 иенам в ближайшем будущем", — добавил он.

Главной историей 2022 года стало усиление доллара США в связи со стремительным повышением процентных ставок Федеральной резервной системы и ростом геополитической напряженности. Эти факторы побудили инвесторов предпочитать менее рискованные валюты.

Банк Японии, который длительное время пытался стимулировать экономический рост и избежать угрозы дефляции, стоял в стороне от других центральных банков в этом году. Он сохранял отрицательные процентные ставки, тогда как другие центральные банки агрессивно повышали их для борьбы с инфляцией и поддержания национальных валют против доллара США.

Британский фунт упал против доллара и евро в среду, поскольку рекордно высокие показатели заимствований госсектора Великобритании за ноябрь указали на трудности, стоящие перед британской экономикой. На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,7%, по 1,2105.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась почти без изменений, около 1,3614, в то время как инвесторы сомневались, будет ли Банк Канады и дальше ужесточать политику в январе после неоднозначных данных по инфляции за ноябрь.

Между тем биткоин торговался с понижением на 0,4%, по 16826 долларов, в то время как криптовалюты испытывают давление после краха криптобиржи FTX, который привел к большим убыткам для некоторых инвесторов.