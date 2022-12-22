МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов четверга снижается к доллару, евро и юаню: доллар поднялся выше 71 рубля, евро — выше 76 рублей, обе инвалюты обновили максимум с 29 апреля; юань также дорожает — на 5,6 копейки, до 10,135 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро и доллар поползли вверх: кто движет ими?

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск поднимается на 14 копеек — до 71,14 рубля, юаня — на 2,1 копейки, до 10,1 рубля, евро – на 28 копеек, до 75,88 рубля.

Минутами ранее доллар подскакивал до 71,75 рубля, юань – до 10,173 рубля, евро – до 76 рублей. Затем все три валюты немного откатились вниз.