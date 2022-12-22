МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. КИПРСКИЙ РЕГУЛЯТОР РАЗРЕШИЛ КОНВЕРТИРОВАТЬ В АКЦИИ АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ QIWI, КУПЛЕННЫЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ДО 3 ИЮНЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20221222/839261803.html
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. КИПРСКИЙ РЕГУЛЯТОР РАЗРЕШИЛ КОНВЕРТИРОВАТЬ В АКЦИИ АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ QIWI, КУПЛЕННЫЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ДО 3 ИЮНЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20221222/839261803.html
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