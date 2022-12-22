МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault сегодня сообщил, что выпустил облигации на 210 млрд иен (1,6 млрд долларов). Как сообщает Reuters, они подлежат погашению в декабре 2026 года, а купон по ним равен 2,80%. Компания отметила, что рассчитывает такой эмиссией привлечь больше японских инвесторов.

"Окончательная книга заявок составила почти 300 млрд иен, что указывает на высокое доверие японских розничных инвесторов к стратегии Renault Group, а также к ее продолжающейся трансформации", — сказала Renault.

Ранее в декабре председатель Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что по-прежнему уверен в исходе переговоров с японским партнером Nissan.

Как ранее писало агентство Reuters, Renault хочет, чтобы Nissan вложила средства в новое подразделение электромобилей, которое она планирует выделить в рамках крупной реструктуризации. Nissan, со своей стороны, хочет, чтобы Renault продала часть своей почти 43%-ной доли, чтобы позиции двух автопроизводителей в альянсе были в большей степени сбалансированы.