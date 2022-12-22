МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг растут, поскольку отсутствие важных макроэкономических событий дает наконец начаться традиционному предновогоднему ралли, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Звон монет и шепот спекулянтов: какие активы сейчас в цене

По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,5%, до 7534,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6596,78 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 14119,45 пункта.

На европейских фондовых рынках наблюдается положительная динамика в последнюю неделю перед католическим Рождеством. При этом основные макроэкономические события и новости в Европе уже позади.

"Это ралли Санта-Клауса было долгожданным, но оно задерживалось центральными банками, данными об инфляции и другими препятствиями, которые не позволили развиться какому-либо значимому отскоку котировок в течение месяца", — сказал агентству Bloomberg главный рыночный аналитик IG Крис Бошамп (Chris Beauchamp).

"Возможно, сейчас, когда на повестке дня так мало событий перед Рождеством, у рынков наконец-то появилась возможность для достойного ралли, чтобы завершить такой сложный год", — заключил эксперт.