МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Котировки золота консолидируются в пределах узкого диапазона в четверг. В центре внимания находятся экономические данные США, публикация которых состоится позднее в течение дня.
По состоянию на 11.18 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1814,03 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 1823,50 доллара.
"В условиях низкого объема торгов динамика котировок часто бывает преувеличенной… по всей видимости, золото завершит этот год умеренным ростом, хотя его укрепление обещало быть намного более сильным", — полагает независимый аналитик Росс Норман.
"С технической точки зрения краткосрочные перспективы золота выглядят бычьими, так как цены удерживаются выше ключевых скользящих средних, нацеливаясь на 6-месячный максимум 1823 доллара", — добавляет он.
https://1prime.ru/Financial_market/20221222/839268869.html