МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Котировки золота консолидируются в пределах узкого диапазона в четверг. В центре внимания находятся экономические данные США, публикация которых состоится позднее в течение дня. Золото торгуется чуть ниже 1830 долларов за унцию

По состоянию на 11.18 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1814,03 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 1823,50 доллара.

"В условиях низкого объема торгов динамика котировок часто бывает преувеличенной… по всей видимости, золото завершит этот год умеренным ростом, хотя его укрепление обещало быть намного более сильным", — полагает независимый аналитик Росс Норман.

"С технической точки зрения краткосрочные перспективы золота выглядят бычьими, так как цены удерживаются выше ключевых скользящих средних, нацеливаясь на 6-месячный максимум 1823 доллара", — добавляет он.