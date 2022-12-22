МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на CBOT в четверг продолжают расти после укрепления в среду, сообщило агентство Reuters. В ключевых сельскохозяйственных регионах США прогнозируются заморозки, которые могут навредить посевам.

Кукуруза дорожает на опасениях относительно засухи в Аргентине, в то время как соя снижается в цене.

Около 12.24 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 0,8%, до 7,74 3/4 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 0,1%, до 6,63 1/4 доллара за бушель, в то время как соя потеряла 0,1%, до 14,82 3/4 доллара за бушель.

Трейдеры на рынке пшеницы следят за метеопрогнозами. На Среднем Западе США ожидаются температуры ниже нуля, что угрожает посевам озимых зерновых.

"Арктические морозы на Среднем Западе и сильные ветры представляют собой риски для посевов озимой пшеницы в США, — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX. — Эти риски наблюдались всю неделю, однако рынок начал учитывать их в котировках только в среду".

По его словам, засуха в Аргентине по-прежнему влияет на котировки зерновых на CBOT. Посевам в Аргентине нужно больше осадков, из-за чего увеличивается премия за риск. Кроме того, вновь усиливаются геополитические риски, добавил Аммерманн.

Засушливая погода может привести к задержке сева сои в некоторых регионах Аргентины и снижению урожайности.

Между тем влияние засухи на посевы сои в Бразилии, являющейся крупнейшим экспортером этой культуры, оказалось менее значительным. Ожидается, что сбор урожая сои в Бразилии начнется в конце января.

"Котировки сои дрейфуют… внимание рынка приковано к погоде в Южной Америке. В ряде регионов Бразилии прошли дожди, однако посевам в Аргентине и на юге Бразилии нужно больше осадков", — подчеркнул Аммерманн.