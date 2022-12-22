МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Электронная торговая площадка по продаже вторсырья, созданная "Российским экологическим оператором" в сентябре, запустит индекс цен, сообщили в пресс-службе компании. ВЭБ предложил разрешить подросткам торговать на бирже

В сентябре этого года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов (ВМР), где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.

"В 2021 году средние цены на вторичные материальные ресурсы в Европе составили: 65 евро за тонну для стекла, 184 евро за тонну для бумаги и картона и 325 евро за тонну для пластика. По сравнению с 2020 годом они выросли на 32% для пластика, 3% — для стекла и 77% — для бумаги. Игроки отрасли в нашей стране могли бы также использовать индекс для оценки ситуации на рынке и планирования будущих цен и сделок", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, всего на бирже вторсырья сейчас размещено 148 лотов на 327,7 миллионов рублей. К площадке присоединились более 500 игроков сферы обращения с отходами.

Электронная биржа вторсырья связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов. Площадка позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.