МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник превысили ключевую отметку 1800 долларов за унцию, сообщает Reuters. Котировки получают поддержку благодаря ослаблению доллара США, наблюдающемуся на фоне смягчения карантинных ограничений в Китае.

Около 09.55 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 0,6%, до 1808,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,8%, до 1817,60 доллара за унцию.

Котировки золота движутся вслед за рискованными активами, отмечает Хань Тань, главный аналитик Exinity.

"Дальнейшие признаки ослабления доллара, являющегося активом-убежищем, также способствуют росту цен на золото выше психологически важной отметки 1800 долларов за унцию", — добавил эксперт.