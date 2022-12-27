МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы открыли торги после рождественских праздников снижением, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,24%, до 33124,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,3%, до 10364,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3820,8 пункта.

Сохраняющийся пессимизм на рыках США обусловлен продолжающимися морозами в стране, вследствие которых упали поставки природного газа на 10% и закрылись некоторые нефтеперерабатывающие заводы.

Несмотря на то, что французская компания TotalEnergies, которая владеет НПЗ в Техасе, сообщила ранее во вторник о возобновлении работы завода, инвесторы все-таки сохраняют опасения по поводу экономики из-за погоды.