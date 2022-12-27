МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрос по итогам вторника по индексу Мосбиржи на 0,55% на фоне улучшения настроения инвесторов по отношению к экспортерам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для малоимущих заемщиков

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,55%, до 2150,92 пункта, долларовый РТС снизился на 1,72%, до 960,51 пункта.

На вечерней сессии торгов к 20.04 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,55%, до 2150,97 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов вторника упал на 1,11 рубля, до 70,4 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса марки Brent растет на 1,8%, до 86,02 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник торговался преимущественно в умеренном плюсе. Новая волна ослабления рубля улучшила сентимент в отношении бумаг экспортеров. При этом котировки сырьевых товаров в основном двигались вверх, реагируя на сообщения о скором смягчении карантинных ограничений в КНР", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

И хотя торговая активность на российском рынке закономерно угасает по мере приближения новогодних праздников, по мнению Бахтина, позитивные сигналы внешней рыночной конъюнктуры и внутренние драйверы, такие как ослабление рубля, стимулируют инвесторов к выборочным покупкам.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции НМТП (+4,28%) во вторник выросли без очевидных фундаментальных причин", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал"

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global дополняет, что в последнее время периодически наблюдаются резкие колебания в бумагах третьих-четвертых эшелонов, причем на существенных объемах и эти движения не сопровождаются появлением новостей и корпоративных событий. "Не исключено, что они носят спекулятивный, или даже манипулятивный характер. Практика показывает, что в большинстве случаев резкий взлет котировок сопровождается не менее резким падением через несколько дней", — уточняет он.

Кожухова обращает внимание на бумаги Qiwi (+3,66%), который находится в процессе конвертации своих АДР на Мосбирже в обыкновенные акции класса Б: срок лицензии на проведение процедуры истекает 7 января 2023 года.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,49%), судя по всему, отыгрывали слабый рубль и надежды на дивидендные выплаты", — поясняет эксперт.

Лидерами роста стали — акции "Абрау-Дюрсо" (+3,63%), "Башнефти" (+2,39%), "Яндекса" (+1,23%), "Газпрома" (+0,89%), "Роснефти" (+0,65%).

Акционеры Татнефти (-0,46%) во вторник со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 39,57 рубля на акцию, а за 3 месяца – 6,86 рубля с доходностью порядка 11,5% и 2% соответственно и закрытием реестра 10 января, замечает Кожухова.

Аутсайдерами являются — акции "Иркута" (-2,28%), Veon (-1,33%), ВТБ (-0,5%), расписки Fix Price (-0,99%), HeadHunter (-0,56%).

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшие сессии сценарий боковой консолидации вблизи от текущих уровней остается наиболее вероятным. Мы ожидаем сокращения амплитуды колебаний российских биржевых индексов в течение этой недели. В среду ожидается публикация блока российских макроданных за ноябрь, в том числе по уровню безработицы, объемам промпроизводства и розничных продаж. По нашим оценкам, 28 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов", — прогнозирует Бахтин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в целом индекс Мосбиржи в среду еще может умеренно вырасти, но в преддверии длинных выходных он вряд ли существенно превысит 2200 пунктов по итогам недели.