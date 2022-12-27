МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет более чем на 1%, на котировки этого драгоценного металла влияет снижение курса доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 24,85 доллара, или на 1,38%, до 1 829,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,55%, до 24,29 доллара за унцию.

Основным фактором укрепления золота является снижение курса доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 104,07 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее золото для покупки инвесторами, владеющими другой валютой, что подогревает спрос на этот драгоценный металл.

"Золото остается на уровне многомесячных максимумов, и если противоречивая идея об ослаблении доллара в 2023 году воплотится в жизнь (а есть основания полагать, что так и будет), то золото получит положительный толчок к началу нового года", — приводит портал MarketWatch мнение аналитиков Sevens Report.