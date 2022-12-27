МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии во вторник выросли, свидетельствуют данные торгов. Одним из драйверов роста стала положительная динамика акций европейских энергетических компаний, связанная с реакцией рынков на оптимистичные новости из Китая.

По итогам дня французский CAC 40 увеличился на 0,7%, до 6 550,66 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 13 995,1 пункта.

Биржи Великобритании в понедельник и вторник закрыты, по итогам пятницы индекс FTSE 100 вырос на 0,05%, до 7 473,01 пункта.

Трейдеры с оптимизмом смотрят на решение правительства Китая с 8 января отменить для прибывающих в страну карантин, связанный с пандемией. Постепенное снятие коронавирусных ограничений в Китае положительно влияет на нефтяные котировки. Во вторник к 20.49 мск цены на "черное золото" растут более чем на 1%.

Рост цен на нефть во вторник положительно сказался на динамике акций европейских энергетических компаний, которые входят в основные европейские индексы. Бумаги BP подорожали на 0,21%, Shell — на 0,5%, а TotalEnergies — на 0,71%.