МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Во вторник регулирующий орган КНР опубликовал свод правил для оценки операционных рисков китайских филиалов иностранных банков и уровня поддержки, которую они получают от своих глобальных штаб-квартир, передает Reuters.

Китайская комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) сообщила, что система оценки направлена на то, чтобы лучше распределять ресурсы надзорных органов и способствовать нормальному развитию иностранных банков в Китае.

Как говорится на сайте CBIRC, на основании результатов ежегодной оценки китайские регулирующие органы будут давать указания иностранным банкам с низким рейтингом по улучшению корпоративного управления.

По официальным данным, иностранные банки, включая HSBC и Citi, создали более 40 китайских подразделений и более 100 местных филиалов в Китае.

Китайский регулятор будет оценивать иностранные банки в контексте управления рисками, операционного контроля, соответствия требованиям и качества активов, уточняется в сообщении CBIRC.

Кроме того, регулятор будет выяснять, готовы и могут ли головные офисы иностранных банков оказывать необходимую финансовую и управленческую поддержку своим китайским филиалам.

Затем иностранные банки будут разделены на пять категорий в зависимости от уровня их состояния, при этом высший рейтинг предполагает стабильную работу и сильную поддержку со стороны головного офиса, а низший указывает на серьезные недостатки и даже кризис.

В отношении иностранных банков с низким рейтингом китайские регулирующие органы будут принимать такие меры, как ограничение вывоза капитала, требование нового операционного капитала и приостановка утверждения новых филиалов.

CBIRC разослала правила своим местным отделениям в уведомлении от 30 ноября.

HSBC на момент написания заметки не прокомментировал новость из-за государственного праздника в Великобритании. Представители Standard Chartered, другого банка со значительным присутствием в Азии, на запрос Reuters о комментарии не ответили.