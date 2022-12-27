МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник подскочили до шестимесячного максимума, так как оптимизм, порожденный решением Пекина продолжать ослабление антиковидных ограничений, оказывал давление на доллар, а рост доходности 10-летних казначейских облигаций США был ограниченным, сообщило агентство Reuters.

В 18.52 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 1,1%, по 1816,69 доллара за унцию. В ходе сессии котировки достигали отметки 1832,99 доллара за унцию, что является максимумом с 27 июня.

На COMEX фьючерсы на золото закрылись ростом на 1,1%, по 1823,1 доллара за унцию.

"Золото реагирует на решение Китая продолжить смягчение ограничений, связанных с COVID", — говорит Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик RJO Futures. Трейдеры рассчитывают на рост спроса со стороны Китая и игнорируют рост доходности американских гособлигаций, отмечает он.

Индекс доллара немного снизился, а доходность 10-летних гособлигаций держалась у самых высоких уровней за более чем месяц.

В конце сентября цены на золото упали до более чем 2-летнего минимума. С тех пор они прибавили около 200 долларов, так как инвесторы стали ожидать от Федеральной резервной системы США менее агрессивного повышения процентных ставок, что ослабило привлекательность американской валюты и привело к снижению альтернативных издержек владения золотом.

Китай, являющийся крупнейшим мировым потребителем золота, смягчил часть карантинных требований, сделав важный шаг в сторону открытия своих границ, которые с 2020 года были практически закрыты.

"У трейдеров, ставящих на рост фьючерсов на золото, есть техническое преимущество в краткосрочной перспективе. На дневном графике цены находятся в 7-недельном восходящем тренде", — говорит старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф. По его словам, ближайшее сопротивление расположено на 1825 долларах за унцию.

Спот-цены на серебро выросли на 1,6%, до 24,09 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,2%, до 1023,73 доллара за унцию.

Цены на палладий подскочили почти на 4%, до 1832,44 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки этого металла достигли более чем 7-дневного максимума 1839,66 доллара за унцию на новостях о смягчении карантинных мер в Китае.

"Мы по-прежнему считаем, что котировки палладия могут продемонстрировать более позитивную динамику, чем цены на платину, в связи с ограниченным предложением", — говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures.