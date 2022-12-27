МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Национальный расчётный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) запросит разъяснения у Казначейства Бельгии, представляющего европейский депозитарий Euroclear, по разблокировке активов, говорится в сообщении российского депозитария. Правительство установило правила наличных расчетов с нерезидентами

Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны. Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках восьмого пакета ограничительных мер ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД.

"От Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта), указанного в Общих условиях", — говорится в сообщении НРД.

"Euroclear не планирует получать разъяснения по Общим условиям и рекомендовал НРД обращаться в Казначейство Бельгии. НРД направит соответствующий запрос в Казначейство Бельгии в ближайшее время", — указывается там же.

Как сообщает НРД, также от Казначейства Бельгии юридическими консультантами НРД получена следующая неофициальная информация: европейским оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.

НРД обратил внимание, что под под термином sale (от английского "продажа" — ред.) в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг, а под термином sale в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин "российская компания" не раскрывается.

"Под термином sale в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт", — добавляет НРД.

"До настоящего момента дополнительных разъяснений от Euroclear или Казначейства Бельгии не поступало", — также обращает внимание НРД.