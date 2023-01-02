МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI в понедельник закрылся снижением, при этом другие крупные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) были закрыты, свидетельствуют данные торгов. "Полон вызовов и трудностей". Обнародованы шокирующие прогнозы на 2023 год

По итогам торгов понедельника индекс KOSPI сократился на 0,48% — до 2 225,67 пункта. Рыночные игроки обратили внимание на макростатистику, опубликованную ранее. Так, индекс деловой активности (PMI) Южной Кореи в сфере промышленности в декабре сократился до 48,2 пункта с 49 пунктов месяцем ранее.

В основном же мировые рынки остаются закрытыми в первый понедельник года в связи с новогодними праздниками.

По итогам торгов пятницы Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,51%, до 3 089,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1 975,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 19 781,41 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,26%, до 7 038,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 закрылся на прежней отметке — 26 094,5 пункта.