МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Германии и Франции в первый рабочий день года заметно растут после публикации данных об увеличении индекса деловой активности (PMI) в промышленности этих стран, свидетельствуют данные торгов. Деловая активность в промышленности еврозоны выросла в декабре

По состоянию на 12.24 мск французский CAC 40 увеличивается на 1,51%, до 6571,27 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 14044,15 пункта.

Торговые площадки в Великобритании в понедельник закрыты, по итогам пятницы индекс FTSE 100 снизился на 0,81%, до 7451,74 пункта.

Ранее в понедельник агентство S&P Global опубликовало окончательную оценку индекса деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, которая не изменилась — рост в декабре до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре.

При этом PMI в области промышленного производства Германии вырос до 47,1 пункта с ноябрьских 46,2 пункта, а во Франции индикатор поднялся до 49,2 пункта с 48,3 пункта при предварительной оценке в 48,9 пункта.