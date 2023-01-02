МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Правительство Индии, окрыленное успехом с производством iPhone в стране, собирается улучшить условия, чтобы дать старт заветной сборке MacBook и iPad, передает Reuters. Власти намерены расширить связанную с производством систему стимулирования (PLI) в сегменте аппаратных средств почти до 20 000 крор с 7350 крор в рамках действующей схемы, которая не снискала достаточной поддержки в отрасли.

Как заявили ключевые источники в Министерстве информационных технологий, власти хотят, чтобы в стране стремительно развивалась производственная экосистема Apple в тот момент, когда американский гигант в сфере электроники стремится следовать стратегии развития за пределами Китая, когда речь заходит о глобальных закупках продуктов.

"Мы добились успеха с налаживанием сборки iPhone: различные ведущие производители Apple — Foxconn, Wistron и Pegatron — сейчас выпускают в нашей стране смартфоны на миллиарды долларов. Следующим для нас шагом станет налаживание в Индии производства MacBook и других продуктов, например iPad", — заявили источники изданию TOI.

Министерство информационных технологий, которое является ключевым органом, отвечающим за наращивание производства электроники в стране, уже направило предложение об оптимизации упомянутой системы, и сейчас данный вопрос рассматривается Министерством финансов и некоторыми другими смежными ведомствами.

Предыдущая программа, одобренная правительством Индии в феврале 2021 года, подразумевала стимулирование в пределах 1%-4% в течение четырехлетнего периода, тогда как в рамках новой системы планируется увеличить поддержку в среднем до 5%. В отличие от сегмента смартфонов, где власти ввели 20%-ную пошлину на импорт, в сегменте ноутбуков не будет таких ограничений.

"На наш взгляд, предыдущая программа оказалась недостаточной, чтобы справиться с ограничениями, с которыми компании могут столкнуться при налаживании производства в Индии. А благодаря улучшенной системе и более крупным изначальным вложениям новая программа наверняка побудит компании инвестировать и тоже выпускать свою продукцию в Индии", — считает источник.

Apple не афиширует свои планы по налаживанию в Индии производства не только iPhone, но и других продуктов. Сейчас она пытается нащупать золотую середину с производством в Китае, который выступает для нее не только крупнейшей производственной базой, но и не менее крупным рынком сбыта.

К тому же Apple, похоже, ограничена из-за отсутствия мощной базы поставщиков в Индии, поскольку переманить своих производителей компонентов из Китая в Индию оказалось непросто после усилившихся в последнее время трений между этими двумя странами.

Хотя компании призывают власти смягчить систему проверок для допуска китайских инвестиций в Индию, для получения разрешений и одобрений по-прежнему необходимо время, так как правительство не хочет передавать контроль компаниям из соседней страны.

"Создание СП — один из рассматриваемых нами вариантов при условии, что у индийских компаний будет право голоса и контроль", — пояснил источник.

По мнению властей, для того, чтобы Индия получила масштаб и статус "мирового производственного хаба", будет крайне важно добиться того, чтобы Apple и другие ведущие продавцы, например HP и Dell, обеспечили крупные источники снабжения в стране.

Компании также указывают на недостаточный спрос на мировых рынках и заморозку набора сотрудников в ключевых корпорациях, например в ИТ-фирмах. "Как можно развивать бизнес в таких условиях?" — вопрошает чиновник, добавляя, что на Западе к тому же близится рецессия.

Целевые сегменты в рамках предложенной системы включают бизнесы ноутбуков, планшетов, универсальных ПК и серверов. Благодаря обновленной системе должны выиграть пять ведущих мировых игроков и 10 местных гигантов в сфере производства аппаратных средств.