МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Цена на золото снижается примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на макроэкономическую статистику по США, которая поддерживает курс доллара. Доллар перешел к росту по отношению к евро и иене

По состоянию на 17.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 19 долларов, или на 1,02%, до 1840 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 2,22%, до 23,433 доллара за унцию.

Ранее в четверг министерство труда США опубликовало данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 декабря. Показатель неожиданно снизился — до 204 тысяч заявок с пересмотренного уровня предшествующей недели в 223 тысячи. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне прошедшей недели — 225 тысяч заявок.

Положительная статистика из США поддерживает котировки американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,59%, до 104,86 пункта. Более дорогой доллар сокращает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.