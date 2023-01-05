МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в четверг, пока рынки оценивают статистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,78%, до 33 009,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,91%, до 10 363,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3 821,6 пункта

Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, неожиданно снизилось, на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 204 тысяч, хотя аналитики ожидали, что показатель сохранится на первоначальном уровне предшествующей недели — 225 тысяч.

Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 235 тысяч, хотя аналитики полагали, что показатель будет равен лишь 150 тысячам. Столь позитивные данные стали признаком устойчивости американского рынка труда, что может привести к повышению заработной платы. Это вызывает дополнительные опасения о том, что Федеральная резервная система продолжит борьбу с ростом цен путем повышения ставок.

"Рынок труда — это главное. Рецессия, насколько глубокой она будет, в основном зависит от заработной платы на данном этапе. Снизятся ли зарплаты без существенного ослабления экономики или нет?" — приводит агентство Блумберг слова основателя 22V Research Денниса Дебуше (Dennis DeBusschere).