МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в четверг снижением на 0,54% по индексу Мосбиржи, индекс РТС также упал — на 0,95%, следует из данных Московской биржи. Средняя цена нефти Urals в 2022 году составила 76,09 доллара за баррель

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии торгов снизился на 0,54%, до 2156,67 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,95%, до 940,85 пункта.