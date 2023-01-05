2023-01-05T19:05:40+03:00
2023-01-05T19:05:40+03:00
2023-01-05T19:05:40+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230105/839398157.html
Российский рынок акций снизился по итогам торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций закрылся в четверг снижением на 0,54% по индексу Мосбиржи, индекс РТС также упал — на 0,95%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 05.01.2023
индексы, рынки, новости, биржи
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
https://1prime.ru/oil/20230105/839397072.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в четверг снижением на 0,54% по индексу Мосбиржи, индекс РТС также упал — на 0,95%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии торгов снизился на 0,54%, до 2156,67 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,95%, до 940,85 пункта.