МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Инфляция — это самое большое препятствие, с которым в настоящее время столкнулась экономика США, и руководители ФРС по-прежнему намерены вернуть ее к целевому уровню в 2%. Об этом в четверг заявил президент Федерального резервного банка Рафаэль Бостик, передает Reuters.

Инфляция "в США слишком высока,… и я, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС намерены использовать свои политические инструменты, чтобы вернуть инфляцию к нашему целевому уровню", сказал Бостик в своих комментариях, подготовленных для выступления на конференции в Новом Орлеане.

"Я принимаю во внимание недавние сообщения, согласно которым появились признаки ослабления ценового давления, но у нас еще остается много работы", — сказал Бостик. Последний отчет показал, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции составляет 5,5% годовых.

Конференция будет посвящена "взаимодействию между финансовыми рынками и денежно-кредитной политикой", отметил Бостик.

Этот вопрос крайне важен для руководителей ФРС, обеспокоенных тем, что рынки могут недооценивать твердость их намерения в возвращении инфляции к целевому уровню, даже если для этого потребуется поднять процентные ставки выше и допустить более значительное замедление экономики, чем ранее предполагалось.

Протоколы декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке указывают, что в руководстве центрального банка встревожены тем, что "неверное восприятие" намерений и планов ФРС "может усложнить усилия комитета по восстановлению ценовой стабильности", если финансовые условия будут оставаться более мягкими, чем необходимо, чтобы замедлить темп роста цен.

"Исследования, которые будут обсуждаться (на конференции), крайне важны для понимания факторов, значимых для усилий по ослаблению базовой инфляции", — сказал Бостик.

В тексте выступления Бостик не раскрывает своей оценки текущей денежно-кредитной политики и не рассказывает о предпочтениях по решению заседания ФРС, которое пройдет 31 января — 1 февраля.