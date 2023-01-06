МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы демонстрируют слабую динамику, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию важной экономической статистики в еврозоне и США. Биржевые цены на газ в Европе потеряли 4,4 процента в пятницу утром

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,14%, до 7 644,2 пункта, французский CAC 40 растет на 0,04%, до 6 764,19 пункта, немецкий DAX снижается на 0,25%, до 14 399,75 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность на европейских фондовых рынках, ожидая публикации экономической статистики. Так, в пятницу Евростат планирует опубликовать предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны в декабре. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают замедления показателя до 9,7% с 10,1% в ноябре.

Кроме того, трейдеры обратят внимание на данные по объему розничных продаж в еврозоне в ноябре. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают роста показателя на 0,5% после снижения на 1,8% в октябре.

Помимо этого, рынки будут оценивать данные по безработице в США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 263 тысячи в ноябре.