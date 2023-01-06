МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. FTSE 100 достиг сегодня максимума за 9 месяцев, сообщило агентство Reuters. Индексу оказали поддержку акции нефтегазового гиганта Shell и других сырьевых компаний. Инвесторы также ждут ключевой доклад по рынку труда США, который может пролить свет на темпы дальнейших повышений ставок ФРС.
Индекс "голубых фишек" вырос на 0,3%, продолжая повышаться четвертую сессию подряд. Рост FTSE 100 за неделю может оказаться максимальным за два месяца. Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 — индекс компаний средней капитализации — просел на 0,3%.
Акции Shell Plc подскочили на 1,1%. Компания заявила, что прибыль в сегменте торговли СПГ, скорее всего, в 4-м квартале прошлого года сильно выросла.
В начале торгов акции горнорудного сектора выбились в лидеры. Акции поставщиков драгоценных и цветных металлов повысились более чем на 1% на фоне роста цен на соответствующее сырье.
Теперь рынок сосредоточится на данных Министерства труда США по рабочим местам за месяц, которые выйдут позднее сегодня. Они в значительной мере помогут понять, какую позицию займет ФРС в плане ужесточения денежно-кредитной политики.