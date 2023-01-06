МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. FTSE 100 достиг сегодня максимума за 9 месяцев, сообщило агентство Reuters. Индексу оказали поддержку акции нефтегазового гиганта Shell и других сырьевых компаний. Инвесторы также ждут ключевой доклад по рынку труда США, который может пролить свет на темпы дальнейших повышений ставок ФРС. Фондовые биржи Европы демонстрируют слабую динамику

Индекс "голубых фишек" вырос на 0,3%, продолжая повышаться четвертую сессию подряд. Рост FTSE 100 за неделю может оказаться максимальным за два месяца. Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 — индекс компаний средней капитализации — просел на 0,3%.

Акции Shell Plc подскочили на 1,1%. Компания заявила, что прибыль в сегменте торговли СПГ, скорее всего, в 4-м квартале прошлого года сильно выросла.

В начале торгов акции горнорудного сектора выбились в лидеры. Акции поставщиков драгоценных и цветных металлов повысились более чем на 1% на фоне роста цен на соответствующее сырье.

Теперь рынок сосредоточится на данных Министерства труда США по рабочим местам за месяц, которые выйдут позднее сегодня. Они в значительной мере помогут понять, какую позицию займет ФРС в плане ужесточения денежно-кредитной политики.