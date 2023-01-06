МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу умеренно растут после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). Золото подешевело после публикации макроэкономической статистики по США

Около 10.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1834,79 доллара за унцию, после падения на 1,1% в четверг. За истекший период недели цены на золото выросли примерно на 0,6%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались вблизи флэтовой линии, по 1839,70 доллара за унцию.

"Инвесторы на рынке золота несколько насторожены перед выходом отчета по рынку труда США. Данные могут оказать значительное влияние на доходность гособлигаций и динамику доллара, что в свою очередь скажется на котировках золота", — отметил Крейг Эрлам, главный рыночный аналитик OANDA.

Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США будут опубликованы в 13.30 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuter,s полагают, что число рабочих мест в декабре увеличилось на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.

Если цены на золото "опустятся ниже 1818-1820 долларов, это может означать коррекцию после стремительного ралли, продолжавшегося с начала ноября", полагает Эрлам.

Между тем индекс доллара прибавил 0,4%, оказывая давление на котировки золота, номинированные в американской валюте.