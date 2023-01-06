МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Цены на медь и алюминий растут в пятницу на надеждах на восстановление спроса в Китае, которому будут способствовать новые меры стимулирования сектора недвижимости и экономики в целом, передает Reuters.

Однако пространство для роста котировок ограничено, и некоторые цветные металлы торгуются с понижением из-за опасений относительно всплеска заболеваемости коронавирусом в Китае и в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,7%, до 8436 долларов за тонну, около 11.00 по Гринвичу. Алюминий вырос на 0,6%, до 2270 долларов.

"Многие участники рынка разделяют мнение о том, что к концу года котировки сырьевых товаров будут стремительно расти, но в настоящий момент спрос остается весьма слабым, и это усложняет ситуацию", — сказал Дэн Смит из Amalgamated Metals Trading.

"Мы сохраняем негативный краткосрочный прогноз, так как необходимо пережить период довольно высокой волатильности", — добавил он.