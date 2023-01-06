МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Цена на золото растет более чем на 1%, инвесторы оценивают данные по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на золото умеренно растут в ожидании выхода данных по рынку труда США

По состоянию на 18.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 26,35 доллара, или на 1,43%, до 1866,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 2,2%, до 23,94 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают опубликованную ранее в пятницу статистику по безработице в США в декабре. Показатель неожиданно снизился — до 3,5% с уровня ноября в 3,7%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на ноябрьской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Свежие данные поддерживают оптимизм инвесторов, рассчитывающих на дальнейшее смягчение монетарной политики. По данным CME Group, 74,2% экспертов ждут в феврале повышения ставки лишь на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. В прошлом же году ФРС четыре раза подряд повысила ставку на 0,75 процентного пункта, а затем один раз — на 0,5 пункта.

Перспективы смягчения монетарной политики ФРС заставляют доллар снижаться. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,56%, до 104,45 пункта. Более дешевый доллар укрепляет спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Портал MarketWatch приводит мнение старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff), который считает, что статистика по рынку труда в США была "возможно, самой важной" для золота информацией в этом месяце, а сами данные оказались "оптимистичными, но все же не слишком сильными".