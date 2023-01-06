МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Котировки золота подскочили более чем на 1% на фоне снижения доллара США и доходности казначейских облигаций, сообщает Reuters. Экономические данные США укрепили ожидания менее жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 16.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,6%, до 1863,18 доллара за унцию. За истекший период этой недели котировки выросли примерно на 2,1%, продемонстрировав самый сильный недельный рост с 28 ноября-2 декабря.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,5%, до 1867,60 доллара за унцию.

"Данные по рынку труда, опубликованные сегодня утром, оказались золотой серединой… данные по числу рабочих мест (вне сельского хозяйства) превзошли прогноз, однако рост заработных плат замедлился", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

"Я не думаю, что этой информации достаточно, чтобы изменить курс политики ФРС. Очевидно, сегодня рынок более сфокусирован на предположении о том, что мы приближаемся к завершению цикла повышения процентной ставки ФРС", — добавил Мегер.

Между тем активность в сфере услуг США в декабре сократилась впервые почти за три года, что указывает на замедление инфляции.

Индекс доллара снизился на 0,7%, а доходность казначейских облигаций приблизилась к почти 2-недельному минимуму.

Спот-цены на серебро подскочили на 2,4%, до 23,78 доллара за унцию и нацелены завершить неделю с понижением. Платина подорожала на 2,1%, до 1080,51 доллара за унцию и нацелена завершить неделю с повышением. Палладий вырос в цене на 2,9%, до 1795,35 доллара за унцию.