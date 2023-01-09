МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В понедельник юань поднимался против доллара США до максимума почти за пять месяцев, прорвав ключевое сопротивление, сообщает Reuters. Его поддерживают надежды на восстановление экономики Китая после открытия границ страны и спрос перед Новым годом по лунному календарю.

В начале сессии на континентальном и оффшорном рынках доллар опустился ниже ключевого уровня 6,8 юаня, и после прорыва скользящей средней за 200 дней некоторые инвесторы ожидают дальнейшего снижения доллара против юаня в долгосрочной перспективе на фоне притока капиталов в Китай.

В воскресенье, после трехлетнего перерыва, были открыты морские и сухопутные границы между континентальным Китаем и Гонконгом. Прибывающим в Китай больше не надо проходить карантин. Это означает, что было отменено последнее ограничение в рамках политики нулевой терпимости к COVID, которое защищало 1,4 млрд человек от вируса, но и отрезало их от всего остального мира.

Надежды на восстановление китайской экономики поддержали рынок. На континентальной сессии пара доллар/юань открылась на 6,8150, опускалась до минимума с 18 августа 6,7872, а на момент написания стать торговалась по 6,7923.

Пара доллар/оффшорный юань также достигала минимума за пять месяцев, а на момент написания статьи торговалась по 6,7980.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8265 против 6,8912 на предыдущей сессии.

"Отмена ограничений в Китае наряду с многочисленными мерами государственной поддержки экономики обусловила более оптимистичную оценку ее перспектив и поддержала юань, — сказал OCBC Bank Томми Се. — Кроме того, увеличение объемов продаж иностранной валюты экспортерами перед Новым годом по лунному календарю также может оказать ему поддержку".

Перед нерабочей неделей, которая в этом году начнется 21 января, китайские экспортеры обычно увеличивают продажи иностранной валюты для выполнения обязательств на внутреннем рынке.

"Отмена ограничений в Китае пока не полностью учтена в котировках, и пара доллар/юань может продолжить снижаться", — сказала экономист Goldman Sachs Хуэй Шань. Банк понизил прогноз на 12 месяцев до 6,5 с 6,9.

В выходные представитель Народного банка Китая Го Шуцин сказал, что в двухдневная волатильность юаня сохранится, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе он будет укрепляться. Он также предупредил об опасности инфляции.

"Высокая инфляция в мировой экономике легко переносится (в Китай) через многие каналы, включая производство и обращение, — сказал Го в интервью газете "Жэньминь Жибао". — В связи с эти мы должны поддерживать высокий уровень бдительности".