МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,6% по индексу Мосбиржи и на порядка 2% по РТС на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Доллар опускается ниже 71 рубля

Индекс Мосбиржи к 11.51 мск рос на 0,57%, до 2168,72 пункта, долларовый индекс РТС – 2,26%, до 964,06 пункта.

В лидерах роста – акции ОГК-2 (+2,81%), ДВМП (+2,48%), "М.Видео" (+2,28%). Большинство бумаг нефтегазового сектора растут в пределах 0,12-1,63%, также заметно поднимаются бумаги Сбербанка (префы растут на 1,31%, обыкновенные акции – на 0,67%). Префы "Татнефти" снижаются на 1,34%, ее обыкновенные акции – на 1,37% на фоне дивидендной отсечки.

"Сегодня внешний фон благоприятен для покупок рублевых активов: растут практически все промышленные и драгоценные металлы… дорожает нефть", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер". Банки стали реже одобрять заявки россиян на кредит

"Несмотря на позитивное открытие рынка акций в начале недели на фоне отсутствия негатива и повышения цен на нефть и металлы, выигрыши индекса Мосбиржи будут умеренными, и среднесрочная боковая динамика, вероятнее всего, сохранится", — считает Наталья Малых из ФГ "Финам".

Закрытие дивидендного реестра по акциям "Роснефти", которые последний день торгуются с дивидендами 10 января, не должно оказать значительного технического давление на индекс Мосбиржи из-за их небольшого веса в индексе (4,1%), считает она.