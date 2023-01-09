МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы преимущественно растут после ряда статданных из Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Евростат опубликовал данные по безработице в еврозоне

По состоянию на 13.39 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,08%, до 7693,04 пункта, французский CAC 40 растет на 0,06%, до 6864,1 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 14651,85 пункта.

В понедельник внимание инвесторов сосредоточено на статданных. Так, безработица в еврозоне в ноябре осталась на отметке октября в 6,5%.

А чуть раньше были опубликованы данные из Германии, согласно которым объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,2% в месячном выражении после снижения в октябре на 0,4% к предшествовавшему месяцу. Аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 0,1% в месячном выражении.