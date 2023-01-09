МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Google подала иск в Верховный суд Индии, чтобы попытаться заблокировать решение антимонопольного регулятора страны, который вынуждает американскую компанию пересмотреть маркетинговую политику в отношении ее платформы Android. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные в субботу, передает Reuters.

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) в октябре оштрафовала дочернюю компанию Alphabet Inc на 161 млн долларов за злоупотребление доминирующей позицией на рынке ОС Android, на которой работают 97% всех смартфонов в этой стране. Индия является ключевым регионом роста для американского гиганта.

Согласно документам Верховного суда, Google в субботу подала апелляцию на указанное решение. Дата проведения слушаний еще не назначена.

На прошлой неделе источники сообщили Reuters, что Google думает обратиться в суд, поскольку надеется заблокировать решение CCI, чьи директивы вынуждают компанию изменить свою бизнес-модель с 19 января.

Как сообщил один из источников в субботу, Google просит Верховный суд приостановить решение CCI на время рассмотрения ее апелляции.