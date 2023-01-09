МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цена на золото растет примерно на 0,6% в первый рабочий день недели, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают смягчение коронавирусных ограничений в Китае. Золото растет в цене на ослаблении доллара

По состоянию на 19.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,55 доллара, или на 0,62%, до 1881,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,12%, до 23,953 доллара за унцию.

Власти Китая с 8 января отменили обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих, что, в свою очередь, может оказать влияние на спрос на золото со стороны КНР.

"В настоящее время китайский спрос (на золото — ред.) кажется неослабевающим, но если не произойдет грандиозного изменения геополитического режима, мы считаем, что в ближайшие месяцы он, скорее всего, снизится до нормального уровня", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali).

Кроме того, удешевление доллара также поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,81%, до 103,03 пункта.