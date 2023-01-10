МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Во вторник доллар США торгуется около минимума за семь месяцев против других основных валют, в то время как инвесторы не исключают, что скоро ФРС завершит цикл повышения ставок, сообщает Reuters. Вместе с тем отмена ограничений в Китае спровоцировала спрос на рискованные активы.

Участники рыка все больше сомневаются в том, что в борьбе с инфляцией ФРС поднимет ключевую ставку выше 5%, так как воздействие агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом году уже ощущается. Сейчас инвесторы прогнозируют, что ставка достигнет пика к июню чуть ниже 5%.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали не только существенный рост числа рабочих мест в США в декабре, но и замедление роста оплаты труда.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,07%, по 1,0739, недалеко от достигнутого на предыдущей сессии максимума за семь месяцев 1,07605, до которого она поднялась благодаря ослаблению доллара.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,08%, до 1,21705. В понедельник она укреплялась до максимума за три недели 1,2209, завершив сессию ростом на 0,73%.

Индекс доллара на момент написания статьи снизился на 0,03%, до 103,14, после падения на 0,7%, до семимесячного минимума 102,93 на предыдущей сессии.

"Доллар перешел в отступление", — сказал главный валютный аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Открытие границ Китая и ослабление других карантинных мер поддержали рискованные активы и оказали давление на валюту-убежище доллар. В понедельник пара австралийский доллар/доллар США поднималась до максимума более чем за четыре месяца 0,6950. На момент написания статьи она торговалась с ростом на 0,03%, по 0,69155.

Новозеландский доллар вырос против доллара США на 0,13%, до 0,6378, и торгуется недалеко от достигнутого в понедельник максимума более чем за три недели 0,6411.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7755, ранее во вторник достигнув максимума почти за пять месяцев 6,7590.

"После полного открытия границ Китая менеджеры хедж-фондов несколько прохладнее стали относиться к доллару США", — сказал Тарек Хорчани из Maybank Securities.

Японская иена выросла против доллара США на 0,1% при поддержке ослабления американской валюты и неожиданной коррекции системы управления кривой доходности Банком Японии в конце прошлого года.

"То, что Банк Японии сделал в конце 2022 года, говорит о том, что Курода хочет упростить задачу своему преемнику", — сказал аналитик at Pictet Wealth Management Дон Чэнь. Управляющий центрального банка Харухико Курода в апреле уйдет с поста.

Участники рынка ждут запланированного на вторник выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также выходящих на этой неделе данных по инфляции в США.