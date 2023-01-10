МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются на ожиданиях дальнейшего повышения процентной ставки в США, которое может привести к замедлению экономического роста и ограничить спрос на топливо, передает Reuters. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

Около 05.22 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 43 цента, или на 0,5%, до 79,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 36 центов, или 0,5%, до 74,27 доллара за баррель.

В понедельник котировки обоих сортов нефти выросли на 1% после того, как Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти в мире, на выходных открыл границы впервые за три года.

Два руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе отметили, что необходимо повысить процентную ставку в США, которая сейчас составляет 4,25%-4,5%, до 5%-5,25%, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Это прогнозы предполагают более высокую процентную ставку, чем ожидают рынки в настоящее время (4,75%-5%)", — отметил Джун Ронг Йип, аналитик IG. По его словам, в своем предстоящем выступлении, намеченном на вторник, председатель ФРС Джером Пауэлл также может просигнализировать о склонности к жесткой денежно-кредитной политике.

По словам руководителей ФРС, данные по инфляции, которые выйдут позже на этой неделе, помогут им принять решение относительно возможного замедления темпов повышения процентной ставки на предстоящем заседании до 25 базисных пунктов. В 2022 году темпы роста процентной ставки были значительно выше.

Минторг КНР предоставил НПЗ новые квоты на импорт нефти в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника и документы. Общий объем выделенных квот на 2023 год на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Между тем аналитики предупреждают, что восстановление спроса в Китае может оказать лишь ограниченную поддержку нефтяным ценам в условиях понижательного давления на экономический рост.

"Крупные китайские города становятся все более оживленными, поэтому стоит ожидать восстановления спроса на нефть в этой стране. Между тем, учитывая, что восстановление потребления по-прежнему соответствует ожиданиям, цены на нефть, скорее всего, останутся низкими и будут держаться в диапазоне", — отмечают аналитики Haitong Futures.

Согласно предварительному опросу, проведенному Reuters в понедельник, аналитики ожидают сокращения запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей и небольшого снижения запасов дистиллятов.

Американский институт нефть (API) опубликует данные по запасам во вторник в 20.30 по Гринвичу.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду в 14.30 по Гринвичу.