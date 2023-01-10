МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник снижаются: инвесторы фиксируют прибыль в ожидании статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Год великого перелома: куда вырулит экономика и как удержаться на плаву

По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,25%, до 7704,73 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 6865,84 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 14740,35 пункта.

На фондовых рынках Европы во вторник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы фиксируют прибыль и воздерживаются от резких действий в преддверии выхода статданных по потребительским ценам в США.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября. Данные станут важными для решения Федеральной резервной системы США относительно монетарной политики.

"Ожидайте некоторой фиксации прибыли и сокращения позиций в преддверии публикации данных по инфляции на этой неделе", — сказал агентству Bloomberg главный аналитик по техническим исследованиям Piper Sandler & Co Крейг Джонсон (Craig Johnson).